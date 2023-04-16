Galatasaray'a Fransa'dan yeni sağ bek!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, ligin 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısında 2-1 kaybettiği rakibini, 6-0'lık skorla mağlup etti.



Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk gelecek yılların da transfer çalışmalarını yapıyor.



49 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki sezon Avrupa arenasında adından söz ettirmek isterken, takımdan ayrılması muhtemel isimlerin yerine B planı hazırlamaya başladı.



Bu isimler arasında yer alan Sacha Boey, sergilediği performans sonrası Avrupa devlerini peşine takmıştı.



22 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla taraftarların da sevgilisi haline geldi.



Hemen hemen her gün adı başka takımlarla anılan genç sağ beki, Avrupa devlerinin istediği ortaya atılmıştı. Bu takımların Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Crystal Palace, Wolfsburg ve Frankfurt olduğu ileri sürülmüştü.



MİNİMUM 15 MİLYON EURO



Galatasaray yönetimi, 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen Sacha Boey'un bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlediği aktarılmıştı.



Fransız basını G.Saray'ın sağ bek transferinde o isimle görüştüğünü ifade etti. İşte detaylar...



G.SARAY'DA HEDEF FALAYE SACKO



Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray kariyerini Montpellier'de sürdüren Malili sağ bek Falaye Sacko için bilgi aldı.



Sarı-kırmızılılara bu transferde La Liga ekibi Celta Vigo rakip oldu. 27 yaşındaki bek sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 500 bin Euro'ya kiralanmıştı. Fransız kulübü sezon sonunda 1.3 milyon Euro'ya zorunlu satın alma opsiyonunu kullanacak.



FALAYE SACKO KİMDİR?



Falaye Sacko, 1 Mayıs 1995'te Mali'nin Bamako kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Bamako'da başladı.



Sırasıyla Djoliba, Ujpest, St. Truiden'de forma giydikten sonra 2016 Ocak'ta Vitoria Guimaraes'in B takımına transfer oldu. Buradan Saint-Etienne ve Montpellier'e kiralandı ve 2023 yazında Montpellier'le sözleşme imzalayacak.



Bu sezon takımıyla 27 lig maçına çıkan Sacko, 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...





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