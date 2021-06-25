Galatasaray'a Florentino Luis müjdesi!

Galatasaray'ın beklediği müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılıların Gedson Fernandes ile birlikte Benfica'dan kiralamak istediği Florentino Luis'in kiralık olarak gönderilmesine onay çıktı.



Portekiz'in saygın gazetelerinden Record'un son dakika haberine göre Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon öncesi hazırlık kampına Florentino Luis'i dahil edeceği fakat gelişimi açısından başka bir takıma kiralanmasına onay verdiği aktarıldı.



Galatasaray'ın Gedson Fernandes ve Florentino Luis için Benfica ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Sarı Kırmızılıların iki Portekizli orta sahayı kiralamak istediği belirtildi.



Galatasaray'ın Gedson Fernandes için satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında olduğu fakat Florentino için sadece kiralama teklifi yapılacağı iddia edildi.



Gedson Fernandes geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuş ve 18 maçta 1 gol atıp 3 asist yapmıştı. Florentino Luis ise geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık geçirdi. Florentino, geride kalan sezonda Monaco formasıyla toplamda 11 maçta forma giyerken gol ve asist katkısında bulunamadı.



