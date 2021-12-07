Galatasaray'a Fellaini önerisi!

Çin futbolunun hızla dağılmasıyla birlikte menajerlerden Türk takımlarına öneriler gelmeye devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Fellaini önerisi!
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07 Aralık 2021 11:20
Çin futbolu darmadağın... Yabancı oyuncular ülkeden hızla ayrılmaya devam ediyor. Menajerler, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oyuncu öneriyor. Galatasaray'ın hesabına da Fellaini düştü.

Belçikalı oyuncu menajeri tarafından orta saha oyuncusu arayan sarı-kırmızılılara önerildi.

Fatih Terim son dönemde tercihlerini gençlerden yana kullanıyor. Ancak takımın 'saha içinde bir lidere ihtiyacı olduğu' yönündeki eleştiriler de her geçen gün artıyor.

Bu nedenle 34 yaşındaki Belçikalı orta sahanın, Terim'in radarına girebileceği ifade ediliyor.




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