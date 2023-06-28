Galatasaray'a Fedor Chalov'da rakip çıktı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi.
PAOK DEVREYE GİRDİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre; PAOK, CSKA Moskova forveti Fedor Chalov ile ilgileniyor.
YUNAN EKİBİNİN TEKLİFİ!
Yunan kulübü, 25 yaşındaki forvet için CSKA'ya resmi teklif yaptı. PAOK'un Chalov için teklifinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.
G.SARAY DA İLGİLENİYOR
Haberde oyuncuyla Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Geçen sezon Rus ekibiyle 41 maça çıkan Fedor, 24 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.
PAOK DEVREYE GİRDİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre; PAOK, CSKA Moskova forveti Fedor Chalov ile ilgileniyor.
YUNAN EKİBİNİN TEKLİFİ!
Yunan kulübü, 25 yaşındaki forvet için CSKA'ya resmi teklif yaptı. PAOK'un Chalov için teklifinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.
G.SARAY DA İLGİLENİYOR
Haberde oyuncuyla Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Geçen sezon Rus ekibiyle 41 maça çıkan Fedor, 24 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.
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