Galatasaray'a Fedor Chalov'da rakip çıktı!

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan CSKA Moskova forveti Fedor Chalov için PAOK teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Fedor Chalov'da rakip çıktı!
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28 Haziran 2023 17:22
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a beklenmedik bir haber geldi.

PAOK DEVREYE GİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PAOK, CSKA Moskova forveti Fedor Chalov ile ilgileniyor.

YUNAN EKİBİNİN TEKLİFİ!

Yunan kulübü, 25 yaşındaki forvet için CSKA'ya resmi teklif yaptı. PAOK'un Chalov için teklifinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

G.SARAY DA İLGİLENİYOR

Haberde oyuncuyla Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Geçen sezon Rus ekibiyle 41 maça çıkan Fedor, 24 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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