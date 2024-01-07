Galatasaray'a evinde yan bakılmıyor!

Galatasaray, taraftarları önünde bu sezon ligde 8'de 8 yaptı. Son 25 maçta 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a evinde yan bakılmıyor!
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07 Ocak 2024 12:41
Galatasaray taraftarları önünde bir başka... Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybeden sarıkırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Evinde puan kaybetmeyen tek takım...

Öte yandan takımlarına tam destek veren sarı-kırmızılı taraftarların bugün de tribünleri tamamen doldurması bekleniyor. 

 
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