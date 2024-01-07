Galatasaray'a evinde yan bakılmıyor!

Galatasaray taraftarları önünde bir başka... Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybeden sarıkırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Evinde puan kaybetmeyen tek takım...
Öte yandan takımlarına tam destek veren sarı-kırmızılı taraftarların bugün de tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.
Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Evinde puan kaybetmeyen tek takım...
Öte yandan takımlarına tam destek veren sarı-kırmızılı taraftarların bugün de tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.