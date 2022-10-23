Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Galatasaray'ı öne geçiren golleri 11. dakikada Dries Mertens ve 22. dakikada Mauro Icardi kaydetti.Sarı kırmızılı takımın 24. dakikada Mauro Icardi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından geçersiz sayıldı.Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Corendon Alanyaspor, 68. dakikada serbest vuruştan Jure Balkovec ile farkı 1'e indirdi. Ahmed Hassan, 90+1'inci dakikada eşitliği sağlayan golü attı.Galatasaray'da 90+4. dakikada Abdülkerim Baradakçı kırmızı kart gördü.Ligde üç maçtır kazanamayan Galatasaray, puanını 18 yaptı. Corendon Alanyaspor ise 13 puana çıktı.Galatasaray, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor'u büyük bir kadro rotasyonuyla 7-0 mağlup etti.Ev sahibi ekip, Corendon Alanyaspor maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'iyle başladı.Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Midtsjö, Yunus Akgün ve Mata'yı yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Rashica'yı sahaya sürdü.Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan İsmail Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.Galatasaray'da Yusuf Demir, Mathias Ross, Patrick van Aanholt, kadroda bulunmadı.Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Süper Lig'in 10. haftasında 3-2 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının kadrosunu korudu.İtalyan teknik adam, takımını Galatasaray maçına Runar Runarsson, Khadim Rassoul, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu, Leroy Fer, Arnaud Lusamba, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Ahmed Hassan 11'i ile çıkardı.Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Zinedine Ferhat, Famara Diedhiou, Wilson Eduardo, Oussama Targhalline, Pedro Pereira, Jure Balkovec, Oğuz Aydın ve Idrissa Doumbia yer aldı.Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica, Süper Lig'de ilk kez maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.Sarı-kırmızılı ekiple ligde daha önce 3 müsabakada forma giyen Rashica, bu karşılaşmalara sonradan dahil oldu.Sarı-kırmızılılarda son 2 resmi maçta yedek bekleyen Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'deki yerini aldı.Sezonun ilk 8 maçında bu şansı yakalayan Kerem, 10. haftadaki Kayserispor maçı ile hafta içindeki Kastamonuspor maçlarında sonrada oyuna girdi.Milli futbolcu, 2 maçlık aradan sonra Alanyaspor karşılaşmasıyla ilk 11'deki formasına kavuştu.Galatasaray taraftarları, Alanyaspor mücadelesi öncesinde özel koreografi sergiledi.Stadı neredeyse tamamen dolduran taraftarların, maç öncesi gerçekleştirdiği 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı.Koreografi, kuzey tribününde taraftarların elindeki kartonlarla oluşturulan siyah zemin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözüyle başladı. Ardından taraftarlar aynı tribünde kartonlarla Türkiye haritası ve ortasında Türk bayrağına, doğu tribününde ise Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100. yılı logosuna yer verdi.Şovun son bölümünde kuzey tribününde Cumhuriyet'in kuruluş aşamasındaki bazı sembol fotoğraflar kullanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli de tribüne çekildi.Güney tribününde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.Galatasaray, maça etkili başlayan taraf oldu. Ön alanda etkili pres yapan ve savunma çizgisini orta sahaya kadar çıkaran Galatasaray, alanı daraltarak Alanyaspor'un pas yaparak çıkmasına izin vermedi.Alanyaspor'un kaptırdığı toplarla hızlı hücumlar eden Galatasaray, ilk kez 3. dakikada fileleri havalandırdı. Mertens'in yaptığı vuruş kale çizgisi üstünde Icardi'ye çarpınca ofsayt oldu.Atak devamlılığını sağlayan ve Alanyaspor'u yarı alanından çıkartmayan Galatasaray, 11. dakikada öne geçti.Mauro Icardi'nin defansın arkasına gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Dries Mertens, altıpas önünden sağ ayağının dışıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Runar Runarsson'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Galatasaray, 1-0'dan sonra da oyun sistemini değiştirmedi ve Alanyaspor'u sürekli top kaybına zorlamayı başardı. Bu şekilde gelişen bir atakta da Galatasaray'ın ikinci golü geldi.Efkan Bekiroğlu'nun hatalı pasıyla topla buluşan Sergio Oliveira'nın pasına hareketlenen Mauro Icardi, topu düzelterek altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Runar Runarsson'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Baskısını artıran Galatasaray, 24. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.Milot Rashica'nın pası sonrası Mauro Icardi'nin aşırtma vuruşuyla fileleri bir kez daha havalandırdı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı sonrası VAR hakemi Koray Gençerler de inceleme için mücadeleyi bekletti. VAR'dan gelen ofsaytın onayı üzerine gol geçersiz sayıldı.Ön alandaki presini 2-0'a karşın sürdüren Galatasaray, korner kullandığı bir hücumun dönüşünde 10 kişi kaldı.Maçın 31. dakikasında Sacha Boey'in savunma arkasına tılan topa Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıkyk'ın bu kartına itiraz etti ama sonuç değişmedi. Kaleci Fernando Muslera, kırmızı kart kararına gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde etkili ataklar yapan ve gole yakın olan taraf Galatasaray'dı. Alanyaspor ise 10 kişi kalan Galatasaray karşısında etkili atak yapmayı başaramadı.İlk yarının son 15 dakikasını 10 kişi oynayan Galatasaray, soyunma odasına 2-0 öne gitti.Okan Buruk, ikinci yarıya değişikliklikle başladı. Dries Mertens yerine Leo Dubois oyuna dahil oldu. Alanyaspor'da ise Yusuf ve Candeias yerine Balkovec ve Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.Alanyaspor, ikinci yarıya 1 kişi fazla olmanın avantajıyla daha etkili başladı. Galatasaray kalesine, ilk yarıya oranla çok daha sık ataklar yapan Alanyaspor, 54. dakikada Oğuz Aydın'ın direkten dönen topuyla gole yaklaştı.Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Kartaş, Alanyaspor karşılaşmasında oyuna devam edemedi. Kazımcan Karataş, 59. dakikada oyundan çıktı ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.Dakikalar ilerledikçe Alanyaspor'un baskısı arttı. 68. dakikada Jure Balkovec, serbest vuruştan attığı golle farkı 1'e indirdi.2-1'den sonra baskısını artıran Alanyaspor, özellikle Leroy Fer ile 3 net gol fırsatı yakaladı ancak değerlendiremedi. Üst üste köşe vuruşlar ve duran toplar kazanan konuk ekip, 90+1'inci dakikada Ahmed Hassan'ın golüyle eşitliği sağladı.2-2'den sonra Galatasaray, Emin Bayram ile 90+3. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı.Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Efecan Karaca'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.7. dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Runarsson topu üstten kornere çeldi.17. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Mertens'in vuruşunda top, kaleci Runarsson'da kaldı.38. dakikada Rashica'nın sağdan attığı uzun pasta ters taraftan ceza sahasına giren Mertens'in yerden vuruşunda, kaleci Runarsson topu yandan kornere attı.45. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.54. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Oğuz Aydın'ın vuruşunda savunmadaki Dubois'dan sekerek yükseklik kazanan top üst direkten döndü.59. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Lusamba'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.64. dakikada Leroy Fer'in orta sahada attığı pasta araya giren Icardi, kaleci Runarsson'un önde olduğunu görünce meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Ancak zamanında kalesine dönen Runarsson, etkisiz gelen topu yatarak kontrol etti.66. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi.70. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.76. dakikada Balkovec'in soldan kullandığı kornerde altıpas önünde topla buluşan Leroy Fer'in sert vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. Dönen topu yeniden kaleye göndermek isteyen Fer'in şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.79. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.90+3. dakikada Midtsjö'nün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emin Bayram'ın karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'dan döndü.: Nef: Ali Palabıyık, Erdem Bayık, Serkan Çimen: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Berkan Kutlu), Torreira, Oliveira (Dk. 71 Emin Bayram), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Dk. 46 Dubois), Rashica (Dk. 71 Midtsjö), Icardi (Dk. 78 Seferovic): Runarsson, Fatih Aksoy (Dk. 57 Doumbia), Furkan Bayır, Rassoul (Dk. 57 Pereira), Yusuf Özdemir (Dk. 46 Balkovec), Leroy Fer, Efecan Karaca, Lusamba (Dk. 70 Zinedine Ferhat), Efkan Bekiroğlu, Candeias (Dk. 46 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan: Dk. 11 Mertens, Dk. 22 Icardi (Galatasaray), Dk. 68 Balkovec, Dk. 90+1 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor): Dk. 31 Boey, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): Dk. 18 Candeias, Dk. 30 Yusuf Özdemir, Dk. 73 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 31 Muslera, Dk. 45+3 Rashica, Dk. 90+2 Berkan Kutlu (Galatasaray)