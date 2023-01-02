Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.Sol bekte forma giyen ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Kazımcan Karataş'ın ardından bir isimden daha kötü haber geldi.Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlandı. Kazımcan Karataş'ın ardından Okan Buruk bir sol bekini daha kaybetti. Emre Taşdemir'in Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giymesi beklenmiyor.