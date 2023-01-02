Galatasaray'a Emre Taşdemir'den kötü haber

Galatasaray'da Emre Taşdemir, son antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki sol bek, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Emre Taşdemir'den kötü haber
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02 Ocak 2023 10:55
Emre Taşdemir
Emre Taşdemir
Galatasaray
Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Sol bekte forma giyen ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Kazımcan Karataş'ın ardından bir isimden daha kötü haber geldi.

EMRE TAŞDEMİR'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlandı. Kazımcan Karataş'ın ardından Okan Buruk bir sol bekini daha kaybetti. Emre Taşdemir'in Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giymesi beklenmiyor. 

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