Galatasaray'a Emre Can'dan kötü haber!

Galatasaray'ın yeni sezondaki hedeflerinden biri olan Emre Can, Borussia Dortmund ile sözleşmesini uzatabilir.
Sky Sports'un haberine göre, Dortmund'un, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak adına görüşmelere başladığı belirtildi.
Taraftar arasında yapılan müzakerelerin olumlu olduğu aktarıldı.
Emre Can'ın, takımın liderlerinden biri olduğu ve 2024'te bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Dortmund'da 38 maçta sahaya çıkan Emre Can, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Sky Sports'un haberine göre, Dortmund'un, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak adına görüşmelere başladığı belirtildi.
Taraftar arasında yapılan müzakerelerin olumlu olduğu aktarıldı.
Emre Can'ın, takımın liderlerinden biri olduğu ve 2024'te bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Dortmund'da 38 maçta sahaya çıkan Emre Can, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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