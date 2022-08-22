Galatasaray'a Dubois müjdesi!

Galatasaray'da hazırlık kampında sakatlanan ve geçen hafta saha çalışmalarına başlayan Dubois'in bu hafta takımla beraber antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.



Fransız bekin, Trabzon maçında ise kulübede olacağı tahmin ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Boey'un performansından memnun olduğu ve fiziksel olarak hazır olmayan Dubois'i oynatarak risk almak istemediği ifade edildi.



Öte yandan sakatlığı süren Fredrik Midtsjö, derbide forma giyemeyecek.



Bu arada sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından, Trabzon maçının hazırlıkları başlayacak.





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