Galatasaray'a Diagne'den sonra 2. sıkıntılı haber; Mustafa

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sakatlanması sonrası bir haber de Mustafa Muhammed'den geldi.
Mustafa Muhammed, Mısır'ın 2022 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi. 9 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek turnuva için Mustafa Muhammed'in kadroya katılıp katılmayacağı ise belli olmadı.
Mustafa Muhammed ile birlikte Liverpoollu Muhammed Salah da kadroya davet edilenler arasında yer aldı.
Mısırlı oyuncunun, kadroya katılması halinde 6 lig maçını kaçırması bekleniyor.
Muhammed'in kadroya katılması durumunda kaçırması muhtemel lig maçları
Antalyaspor
Giresunspor
Hatayspor (D)
Kasımpaşa
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Mustafa Muhammed, Mısır'ın 2022 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi. 9 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek turnuva için Mustafa Muhammed'in kadroya katılıp katılmayacağı ise belli olmadı.
Mustafa Muhammed ile birlikte Liverpoollu Muhammed Salah da kadroya davet edilenler arasında yer aldı.
Mısırlı oyuncunun, kadroya katılması halinde 6 lig maçını kaçırması bekleniyor.
Muhammed'in kadroya katılması durumunda kaçırması muhtemel lig maçları
Antalyaspor
Giresunspor
Hatayspor (D)
Kasımpaşa
Trabzonspor
Alanyaspor (D)