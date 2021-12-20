Galatasaray'a Diagne'den sonra 2. sıkıntılı haber; Mustafa

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sakatlanması sonrası bir haber de Mustafa Muhammed'den geldi.



Mustafa Muhammed, Mısır'ın 2022 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi. 9 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek turnuva için Mustafa Muhammed'in kadroya katılıp katılmayacağı ise belli olmadı.



Mustafa Muhammed ile birlikte Liverpoollu Muhammed Salah da kadroya davet edilenler arasında yer aldı.



Mısırlı oyuncunun, kadroya katılması halinde 6 lig maçını kaçırması bekleniyor.



Muhammed'in kadroya katılması durumunda kaçırması muhtemel lig maçları



Antalyaspor

Giresunspor

Hatayspor (D)

Kasımpaşa

Trabzonspor

Alanyaspor (D)



