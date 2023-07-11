Galatasaray'a Devler Ligi için dev sponsorluk!

Galatasaray, Azerbaycan'ın enerji firması SOCAR ile sponsorluk anlaşmasının yapıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Devler Ligi için dev sponsorluk!
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11 Temmuz 2023 19:09
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 19:11
Galatasaray, Azerbaycan'ın enerji firması SOCAR ile sponsorluk anlaşmasının yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak." ifadeleri kullanıldı. 

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