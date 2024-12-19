Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu

Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Bundesliga ekibinin 14 maçta forma giyen ve 2 gol atan Alman sol bekin opsiyonunu kullanma kararı aldığı öğrenildi.
Werder Bremen, sezon başında 25 yaşındaki sol beki 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın en iyi 5 liginde 90 dakika başına en iyi başarılı dribbling ortalamasına sahip oyuncular arasında 6. sırada yer aldı.
Bundesliga ekibinin 14 maçta forma giyen ve 2 gol atan Alman sol bekin opsiyonunu kullanma kararı aldığı öğrenildi.
Werder Bremen, sezon başında 25 yaşındaki sol beki 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın en iyi 5 liginde 90 dakika başına en iyi başarılı dribbling ortalamasına sahip oyuncular arasında 6. sırada yer aldı.