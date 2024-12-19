Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu

Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'den sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Derrick Köhn piyangosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 11:18
Son güncelleme 19 Aralık 2024 11:19
Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bundesliga ekibinin 14 maçta forma giyen ve 2 gol atan Alman sol bekin opsiyonunu kullanma kararı aldığı öğrenildi.

Werder Bremen, sezon başında 25 yaşındaki sol beki 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın en iyi 5 liginde 90 dakika başına en iyi başarılı dribbling ortalamasına sahip oyuncular arasında 6. sırada yer aldı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery