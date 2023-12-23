Galatasaray'a derbide yan bakılmıyor

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bu dev mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç da berabere sona erdi.
Yönetim tam kadro gidiyor
Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Henüz Sarı-Lacivertli kulüpten davet almayan Sarı-Kırmızılı idareciler, buna rağmen Ülker Stadı'na tam kadro gitmeye hazırlanıyor.
Şu ana kadar sadece Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in durumu netleşmedi. Hafta içerisinde mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kendisini iyi hissetmesi halinde kurmaylarıyla birlikte tribündeki yerini alacak.
Bu dev mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç da berabere sona erdi.
Yönetim tam kadro gidiyor
Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Henüz Sarı-Lacivertli kulüpten davet almayan Sarı-Kırmızılı idareciler, buna rağmen Ülker Stadı'na tam kadro gitmeye hazırlanıyor.
Şu ana kadar sadece Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in durumu netleşmedi. Hafta içerisinde mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kendisini iyi hissetmesi halinde kurmaylarıyla birlikte tribündeki yerini alacak.