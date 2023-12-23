Galatasaray'a derbide yan bakılmıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı son 5 derbide 3 galibiyet aldı. Diğer 2 mücadelede ise Sarı-Lacivertliler 1 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a derbide yan bakılmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2023 10:16
Son güncelleme 23 Aralık 2023 10:17
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu dev mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 mücadelede Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 maç da berabere sona erdi.

Yönetim tam kadro gidiyor

Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak. Henüz Sarı-Lacivertli kulüpten davet almayan Sarı-Kırmızılı idareciler, buna rağmen Ülker Stadı'na tam kadro gitmeye hazırlanıyor.

Şu ana kadar sadece Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in durumu netleşmedi. Hafta içerisinde mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kendisini iyi hissetmesi halinde kurmaylarıyla birlikte tribündeki yerini alacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery