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Galatasaray'a Deniz Undav'da rakip çıktı!

Galatasaray'ın ocak transfer döneminde transfer etmek istediği Deniz Undav ile Queens Park Rangers ve Burnley de ilgileniyor. Başarılı oyuncu için ayrıca Alman kulüpleri de devrede işte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler
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Galatasaray'a Deniz Undav'da rakip çıktı!
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12 Aralık 2022 10:23
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Brighton forması giyen Deniz Undav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queens Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi.

BRIGHTON KARAR VERECEK

İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği başarılı oyuncu için Brighton son kararı kısa süre içinde vereceği kaydedildi. Ayrıca, sakatlanan Welbeck'in sakatlığının durumuna göre Deniz Undav'ın transferine izin vereceği ifade edildi.

G.SARAY GÖRÜŞME PLANLIYOR

Haberde Galatasaray'ın Deniz Undav için kış transfer döneminde Brighton yetkilileriyle görüşme planladığı ifade edildi. 26 yaşındaki oyuncuyla ayrıca Hertha Berlin ve Schalke'nin de ilgilendiği aktarıldı.

HAZIRLIK MAÇINDA 2 GOL ATTI

Deniz Undav Dubai'de Aston Villa ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan hazırlık maçında 2 gol attı. Bu sezon Brighton ile toplamda 10 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. 

 
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