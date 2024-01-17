Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi

GALATASARAY HABERLERİ: Ligde Kayserispor engelini aşarak zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Ümraniyespor'la oynanacak maç öncesi sarı-kırmıızlı ekibe Davinson Sanchez'den müjdeli haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi
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17 Ocak 2024 13:45
Kayserispor engelini zor da olsa aşan Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarın Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Davinson Sanhcez, haftalar sonra forma giyecek.

KADROYA ALINMAYACAKLAR

Lig yarışında kadrosunu en efektif şekilde kullanmak isteyen Aslan'ın hocası Okan Buruk, Ümraniye ile oynanacak kupa mücadelesinde asların büyük bölümünü dinlendirmeyi düşünüyor. Başta Muslera, Abdülkerim, Boey, Barış Alper Yılmaz ve Torreira olmak üzere düzenli forma giyen oyuncuların bir kısmının kupada ya yedek soyunacağı ya da kadroya alınmayacağı bildirildi.

SANCHEZ MÜJDESİ

Galatasaray'da eksikler birer birer kadroya geri dönüyor. Bunlardan biri de Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Okan Buruk, Güney Amerikalı savunmacıyı ligde Trabzonspor'la oynanacak dev maça hazırlıyor. Sanchez'in kupadaki Ümraniye sınavında ise süre alması beklenmiyor. 

 
 

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