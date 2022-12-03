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Galatasaray'a Danimarka'dan 8 numara!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brondby takımında oynayan Anis Ben Slimane'yi gündemine aldı. 21 yaşındaki yetenek için öneri, scout ekibinden geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Danimarka'dan 8 numara!
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03 Aralık 2022 13:31
Transfer çalışmalarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, orta saha mevkisine genç bir oyuncuyu kazandırabilmek için harekete geçti.

SCOUT EKİBİ ÖNERDİ

Cimbom, kariyerine Danimarka ekibi Brondby'de devam eden futbolcu Anis Ben Slimane'yi scout ekibinin önerisiyle gündemine aldı.

ÇOK YÖNLÜ

Kulübü ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcu, merkez orta saha, 10 numara ve önlibero mevkilerinde forma giyebiliyor.

3.5 MİLYON EURO

Tunus ve Danimarka vatandaşlığına sahip olan Slimane'ye 3.5 milyon euro değer biçiliyor.

TEKNİĞİ VE SÜRATİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tunus'un Fransa'yı 1-0 yendiği maçta Slimane sağ açık mevkisinde görev aldı. Galatasaray'a sıcak bakacağı konuşulan Slimane, Brondby ekibinde bu sezon 21 maçta forma giyerken 3 de gol üretti. Futbolcu üst düzey tekniği ve süratiyle tüm dikkatleri üstüne çekmişti. 

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