Galatasaray'a Carlos Cuesta'dan müjde!

Galatasaray'ın son dönemde en çok tartışılan transferlerinden biri olan Carlos Cuesta, Brezilya'da gösterdiği performansla yeniden değer kazandı.
Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Kolombiyalı stoper, Vasco da Gama'da adeta yeniden doğdu. Brezilya temsilcisiyle çok başarılı maçlar çıkaran Cuesta, hem taraftarların hem de teknik ekibin beğenisini kazandı. 26 yaşındaki futbolcunun kalıcı olarak takımda kalmasını isteyen Vasco taraftarları, kulübe baskı yapmaya başladı.
Galatasaray'dan 750 bin euro karşılığında kiralanan Vasco da Gama, sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Brezilya Ligi'ne kısa sürede uyum sağlayan Cuesta'nın gösterdiği çıkış, Galatasaray yönetimini de oldukça memnun etti. Eğer Brezilya ekibi satın alma maddesini devreye sokarsa, sarı-kırmızılılar Kolombiyalı futbolcudan minimum zararla ayrılmış olacak.
Geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da beklenen süreyi bulamamış ve oynadığı karşılaşmalarda istenen performansı gösterememişti.
Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Kolombiyalı stoper, Vasco da Gama'da adeta yeniden doğdu. Brezilya temsilcisiyle çok başarılı maçlar çıkaran Cuesta, hem taraftarların hem de teknik ekibin beğenisini kazandı. 26 yaşındaki futbolcunun kalıcı olarak takımda kalmasını isteyen Vasco taraftarları, kulübe baskı yapmaya başladı.
Galatasaray'dan 750 bin euro karşılığında kiralanan Vasco da Gama, sözleşmesinde yer alan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Brezilya Ligi'ne kısa sürede uyum sağlayan Cuesta'nın gösterdiği çıkış, Galatasaray yönetimini de oldukça memnun etti. Eğer Brezilya ekibi satın alma maddesini devreye sokarsa, sarı-kırmızılılar Kolombiyalı futbolcudan minimum zararla ayrılmış olacak.
Geçen sezonun devre arasında Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da beklenen süreyi bulamamış ve oynadığı karşılaşmalarda istenen performansı gösterememişti.