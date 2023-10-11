Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu

Son iki sezondur kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, potansiyelli yabancı futbolcuları altyapısına alarak geleceğe yatırım yapıyor. Sarı-kırmızılıların bu düşünceyle transfer ettiği 20 yaşındaki Senegalli oyuncu Pape Youssou Niagn büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'dan ayrılarak Belçika'nın yolunu tuttu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları...
SÜRPRİZ AYRILIK! BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU
Galatasaray'ın 2022'de altyapısına dahil ettiği Senegalli orta saha oyuncusu Pape Youssou Niang sessiz sedasız Galatasaray'dan ayrılarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Eupen'e transfer oldu. Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içinde olduğu Senegalli oyuncunun Eupen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Niang'ın tecrübe kazanması için bir Belçika kulübüne kiralanacağı belirtildi.
Eupen'den yapılan açıklamada "Bu üç yıllık sözleşme ile KAS Eupen, Pape Youssou Niang'a bir Profesyonel Lig kulübünde kendini geliştirme ve kariyerinde profesyonel bir futbolcu olarak bir sonraki adımı atma şansı sunuyor." denildi.
YAZ BOYUNCA ANDERLECHT ALTYAPISINDA DENENDİ
Belçika basınına yansıyan haberlere göre Pape Youssou Niang, yaz ayları boyunca Anderlecht'in akademi takımı olan RSCA Futures'ta denemeye alındı. Anderlecht'in akademisinde bekleneni sergileyemeyen Senegalli orta saha oyuncusu Eupen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Belçika'dan RTL'de yer alan haberde Niang için "Pape Youssou Niang Eupen'in yeni oyuncusu oldu. Jupiler Pro League kulübü Salı günü bir açıklama yaparak 20 yaşındaki Senegalli oyuncunun 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu." ifadelerine yer verildi.
PAPE YOUSSOU NIANG KİMDİR?
Senegal'in Guediawaye şehrinde 23 Mart 2003 tarihinde dünyaya gelen Niang son iki sezonda Türkiye'de Galatasaray U19 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ain U19 takımlarında forma giydi. Senegalli oyuncu Eupen ile başarılı bir deneme geçirdi ve bu da sözleşme imzalamasına yardımcı oldu. Ayrıca yaz boyunca RSCA Futures (Anderlecht akademi) tarafından da test edildi.
SÜRPRİZ AYRILIK! BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU
Galatasaray'ın 2022'de altyapısına dahil ettiği Senegalli orta saha oyuncusu Pape Youssou Niang sessiz sedasız Galatasaray'dan ayrılarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Eupen'e transfer oldu. Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içinde olduğu Senegalli oyuncunun Eupen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Niang'ın tecrübe kazanması için bir Belçika kulübüne kiralanacağı belirtildi.
Eupen'den yapılan açıklamada "Bu üç yıllık sözleşme ile KAS Eupen, Pape Youssou Niang'a bir Profesyonel Lig kulübünde kendini geliştirme ve kariyerinde profesyonel bir futbolcu olarak bir sonraki adımı atma şansı sunuyor." denildi.
YAZ BOYUNCA ANDERLECHT ALTYAPISINDA DENENDİ
Belçika basınına yansıyan haberlere göre Pape Youssou Niang, yaz ayları boyunca Anderlecht'in akademi takımı olan RSCA Futures'ta denemeye alındı. Anderlecht'in akademisinde bekleneni sergileyemeyen Senegalli orta saha oyuncusu Eupen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Belçika'dan RTL'de yer alan haberde Niang için "Pape Youssou Niang Eupen'in yeni oyuncusu oldu. Jupiler Pro League kulübü Salı günü bir açıklama yaparak 20 yaşındaki Senegalli oyuncunun 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu." ifadelerine yer verildi.
PAPE YOUSSOU NIANG KİMDİR?
Senegal'in Guediawaye şehrinde 23 Mart 2003 tarihinde dünyaya gelen Niang son iki sezonda Türkiye'de Galatasaray U19 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ain U19 takımlarında forma giydi. Senegalli oyuncu Eupen ile başarılı bir deneme geçirdi ve bu da sözleşme imzalamasına yardımcı oldu. Ayrıca yaz boyunca RSCA Futures (Anderlecht akademi) tarafından da test edildi.