Kadrosuna en az bir takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya başladı.



Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanın da yer açabilmek için Mbaye Diagne'nin menajeri ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Sahalara nisan ayında geri dönmesi planlanan Diagne'nin bu nedenle sözleşmesinin askıya alınması için harekete geçildi.



Ve bu doğrultuda Galatasaray'ın çalışmaya başladığı Luis Campos'un önerisi doğrultusunda hem stoper hem de ön liberoda forma giyebilen Robson Reis için resmi teklif yaptı.



BONSERVİSİ 1.5 MİLYON DOLAR



Brezilya'dan UOL Esporte'nin iddiasına göre Galatasaray, Robson Reis için kulübü Santos'a 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. UOL Esporte'nin dün akşam gündeme getirdiği iddianın ardından bu kez Transfers24hr'ın haberine göre iki kulüp Robson Reis'in transferi için anlaşma sağladı.



"RESMİ EVRAKLAR İMZALANDI"



Habere göre Santos kulübü Galatasaray'dan gelen 1.5 milyon dolarlık teklifi kabul etti. Transfers24hr'da yer alan iddiaya göre iki kulüp resmi evrakları imzaladı.





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