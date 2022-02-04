Galatasaray'a Brezilyalı duvar: "İmzalar atıldı"

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Sahalara nisan ayında dönebilecek Diagne'nin menajeri ile görüşüldü. Senegalli futbolcunun sözleşmesi askıya alındıktan sonra yabancı kontenjanında yer açılacak ve Brezilyalı Robson Reis alınacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a Brezilyalı duvar: 'İmzalar atıldı'
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04 Şubat 2022 08:21
Kadrosuna en az bir takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanın da yer açabilmek için Mbaye Diagne'nin menajeri ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Sahalara nisan ayında geri dönmesi planlanan Diagne'nin bu nedenle sözleşmesinin askıya alınması için harekete geçildi.

Ve bu doğrultuda Galatasaray'ın çalışmaya başladığı Luis Campos'un önerisi doğrultusunda hem stoper hem de ön liberoda forma giyebilen Robson Reis için resmi teklif yaptı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON DOLAR

Brezilya'dan UOL Esporte'nin iddiasına göre Galatasaray, Robson Reis için kulübü Santos'a 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. UOL Esporte'nin dün akşam gündeme getirdiği iddianın ardından bu kez Transfers24hr'ın haberine göre iki kulüp Robson Reis'in transferi için anlaşma sağladı.

"RESMİ EVRAKLAR İMZALANDI"

Habere göre Santos kulübü Galatasaray'dan gelen 1.5 milyon dolarlık teklifi kabul etti. Transfers24hr'da yer alan iddiaya göre iki kulüp resmi evrakları imzaladı.

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