Galatasaray'a borçsuzluk müjdesi

Galatasaray'dan borçsuzluk müjdesi... Sarı-kırmızılar, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlama adına hassas davranırken, bunun en önemli ayağı olarak kabul edilen, oyunculara herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge konusunda şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadı.



28 Şubat'a kadar borçsuzluk kağıdını alması gereken kulüp, bu noktada işi sıkı tutuyor. Önümüzdeki yıl Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve bu yönde transfer hamleleri yapan sarı-kırmızılılar, herhangi bir problem yaşamama adına bugünden tedbirlerini alıyor.



Bu bağlamda finansal açıdan Fair-Play kurallarına uymak için elinden geleni ortaya koyan sarı-kırmızılılar, mart ayının sonunda da UEFA Kulüp Lisansı için de başvurusunu gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı idareciler, personelden alınacak borçsuzluk belgesiyle ilgili bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi. Bu konuda çok dikkatli hareket ettiklerini belirten yetkililer, gerekli tüm imzaların tamamlanacağını ifade etti.





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