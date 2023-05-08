Galatasaray'a Boey'den kötü haber!

Galatasaray'da Başakşehir karşısında sarı kart gören Sacha Boey, İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'a Boey'den kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 20:42
Süper Lig'de sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımda, 38. dakikada Serdar Gürler'e faul yapan Sacha Boey sarı kart gördü. Boey, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery