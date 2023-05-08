Galatasaray'a Boey'den kötü haber!

Süper Lig'de sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımda, 38. dakikada Serdar Gürler'e faul yapan Sacha Boey sarı kart gördü. Boey, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımda, 38. dakikada Serdar Gürler'e faul yapan Sacha Boey sarı kart gördü. Boey, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
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