Galatasaray'a bir Alman daha!

Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını açıkladı. https://t.co/2vzvxzd7B3



— Sporx (@sporx) November 11, 2022

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni bir ismi daha teknik ekibine kattı.Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.Son olarak Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev yapan Alman teknik direktör Marco Pezzaiuoli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Tecrübeli futbol adamı yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.Pezzaiuoli'nin sarı kırmızılılarda hem A Takım'da hem de altyapıdan sorumlu olacağı belirtildi. 53 yaşındaki teknik direktör, daha önceden Bundesliga'da Hoffenheim'ı da çalıştırmıştı.Sarı-kırmızılılar, daha önce de Alman antrenör Moritz Volz'u teknik ekibe dahil etmişti.