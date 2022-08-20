Galatasaray'a, Azerbaycan'dan transfer

Sol bek bölgesine bu sezon Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Azerbaycan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Karabağ forması giyen Tural Bayramov ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın transfer için 21 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği aktarıldı.



Öte yandan Türkiye'den Kayserispor'un da Bayramov'a ilgisinin olduğu ifade edildi.



Asıl mevkisi sol bek olan Tural Bayramov, kanatlarda da forma giyebiliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ