Galatasaray'a, Azerbaycan'dan transfer

Galatasaray, 21 yaşındaki Azeri sol bek Tural Bayramov ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Galatasaray'a, Azerbaycan'dan transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2022 17:50
Sol bek bölgesine bu sezon Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Azerbaycan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların, Karabağ forması giyen Tural Bayramov ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın transfer için 21 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği aktarıldı.

Öte yandan Türkiye'den Kayserispor'un da Bayramov'a ilgisinin olduğu ifade edildi.

Asıl mevkisi sol bek olan Tural Bayramov, kanatlarda da forma giyebiliyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ