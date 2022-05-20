Galatasaray'a yıldız orta saha transferinden kötü haber geldi. Uzun zamandır birinci sınıf bir defansif orta sahanın peşinde olan sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un tecrübeli ismi Axel Witsel'i takibe almıştı.



BERKAN KUTLU'NUN RAKİBİ OLACAKTI



İbrasızlık ve yönetim boşluğu nedeniyle adeta 'Fetret Devri' yaşayan Galatasaray transfer fırsatlarını yerinde ve zamanında kullanmakta da zorluk çekiyor. Avrupa piyasasında ihtiyacına yönelik, maliyeti uygun oyuncuları renklerine bağlamak için çalışmalar yapan Sarı-Kırmızılılar seçim sürecinde olduğu için bu fırsatları kaçırabilir.



Alman basını, Galatasaray'ın orta sahadaki sıkıntısını giderecek çok deneyimli ve kariyerli bir oyuncu olan Axel Witsel ile ilgilendiğini ancak Belçikalı oyuncuya başka kulüplerin de talip olduğunu duyurdu. Belçikalı yıldızın transferi gerçekleşirse Berkan Kutlu'nun orta sahada sıkı bir rakibi olacaktı.



GALATASARAY WITSEL'İ DEVLERE KAPTIRABİLİR



Bu sezon Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Belçikalı yıldız kendisine yeni bir kulüp arıyor. Bundesliga'dan ayrılma kararlığında olan Witsel'le ilgilenen takımlardan biri de Türk devi Galatasaray.



Alman Der Westen'in yayınladığı transfer raporuna göre oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Juventus da çok yakından ilgileniyor. Axel Witsel'le ilgili bilgi alan İngiliz kulüpleri de var. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Tottenham bunlardan biri.



Belçikalı oyuncunun kısa sürede kararını vereceği de belirtildi. Tottenham, Witsel'i Şampiyonlar Ligi deneyimi olduğu için düşünüyor.



AXEL WITSEL'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ



30 Haziran'da serbest kalacak olan Belçikalı oyuncu ön liberoda ve orta sahada görev yapma özellikleriyle ön plana çıkıyor. 33 yaşındaki deneyimli isim şu anda 4 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip.



Daha önce değeri 40 milyon euroya kadar yükselen Belçikalı oyuncunun ülkesinin Katar kadrosunda da yer alması bekleniyor.



Bu sezon Bundesliga'da 29 maçta 1946 dakika forma şansı bulan Axel Witsel, takımının skor gücüne ise 2 gollük katkıda bulundu.







