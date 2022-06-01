Galatasaray'a Axel Witsel'den kötü haber!

Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken artık başkan adayları da netlik kazandı.



11 Haziran'da yapılacak seçimlerde Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek aday oldu. Her iki başkan adayının da ekibinde transfer çalışmalarını Cenk Ergün yönetecek.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın seçimlere kadar hiçbir transfer yapmayacağız açıklamasından sonra sarı- kırmızılılarda yeni gelecek yönetimin transfer çalışmaları için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.



Cenk Ergün yönetiminde sürdürülen transfer görüşmeleri Süper Lig başlangıç tarihine yetiştirilmek isteniyor.



Bu sezon hem Fatih Terim yönetiminde hem de Domenec Torrent döneminde bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Galatasaray'da eksik bölgelere yıldız futbolcu takviyeleri yapılacağı belirtildi.



Orta saha bölgesinde kadro derinliğini genişletmek ve o mevkinin tecrübeli ayaklara emanet edilmesi düşünülüyor.



Sarı-kırmızılılar, sezonun büyük bölümünü orta sahada Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ile tamamladı. Futbolcuların inişli çıkışlı performansı camia da tepkiye neden oldu.



Gelecek sezon için o bölge de yıldız bir ismi düşünen seçimlerde aday olan her iki yönetimin ilk hedefi belli olmuştu.



Sarı-kırmızılılar o bölge de Axel Witsel ile görüşmelerini sürdürüyordu. Galatasaray'a transferde öncelikli belirlenen yıldız oyuncu için dış basında yer alan iddia da kötü haber geldi.



A Spor'un Tuttomercato'ya dayandırdığı habere göre Belçikalı oyuncunun transferinde gelecek sezon için en büyük adayın Marsilya olduğu belirtildi.



Fransız ekibin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi bu transferde büyük rol oynuyor.



2018-2019 sezonundan beri Borussia Dortmund'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2022 tarihinde Alman ekibiyle sözleşmesi sona erdi.



Belçikalı orta saha oyuncusu bu sezon sarı-siyahlı formayla çıktığı 41 maçta sadece 2 gol atarak takımına katkı sağlamıştır.





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