Galatasaray'a Aurier'den kötü haber!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serge Aurier, Beşiktaş ile 3 Mart'ta oynanacak derbiye yetişmeyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Aurier'den kötü haber!
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25 Şubat 2024 11:19
Galatasaray'da rekor fiyata Bayern'e satılan Sacha Boey'un yerine transfer edilen Serge Aurier, Fildişi Milli Takımı'ndan sakat dönmüştü.

Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli sağ bekin Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı açıklanmıştı. Ancak Aurier'den iyi haber gelmedi. Henüz saha çalışmalarına başlayamayan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Aurier'in en iyi ihtimalle 10 gün sonra idmanlara çıkabileceği öğrenildi.

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