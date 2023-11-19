Galatasaray'a Angelino müjdesi! Ülkesinden talip çıktı

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Angelino ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların göndermek istediği İspanyol futbolcuya ülkesinden talip çıktı! İşte detaylar...

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Galatasaray'a Angelino müjdesi! Ülkesinden talip çıktı
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19 Kasım 2023 10:49
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Angelino ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların göndermek istediği İspanyol futbolcuya ülkesinden talip çıktı! İşte detaylar...

Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Leipzig'ten 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, beklentileri karşılaşamayadı. 26 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmanın hesaplarını yapan Aslan'a, güzel haber İspanya'dan geldi.

İŞTE ANGELINO'YA TALİP OLAN O TAKIM

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