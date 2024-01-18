Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber

Galatasaray, sözleşmesini feshetmek istediği Angelino için RB Leipzig'den beklediği cevabı alamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber
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18 Ocak 2024 12:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kira sözleşmesini feshetmek istediği İspanyol sol bek Angelino için kulübü RB Leipzig ile görüşme yaptı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesini feshetmek istediği Angelino için RB Leipzig'den oyuncuya yeni bir kulüp bakmalarını istedi.

LEIPZIG: "KESİNLİKLE OLMAZ"

Haberde, RB Leipzig yönetiminin bu teklifi kesin bir dille reddettiği ve sezon başında yapılan sözleşmeye sadık kalınmasını istediği kaydedildi.

Bu gelişmenin üzerine Galatasaray'da kalan Angelino'nun sezon sonuna kadar tribünde oturacağı ve forma şansı bulamayacağı ifade edildi.

ANTRENMANLARA ÇIKACAK

Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edilirken, sarı-kırmızılı kulübün Angelino transferi için Leipzig'e şimdiye kadar yapması gereken ödemeyi yaptığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu. İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.



 
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