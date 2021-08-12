Galatasaray'a Almanya'dan pivot

Galatasaray, basketbol takımına takviye yapmayı sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'a Almanya'dan pivot
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12 Ağustos 2021 18:08
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Kravish'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Alman ekibi Brose Bamberg'de forma giyen 29 yaşındaki pivot ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "David Kravish'e kulübümüze hoş geldin der, formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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