Galatasaray'a Almanya'dan 25'lik kanat!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Süper Lig'de 16 hafta sonunda zirvenin sahibi oldu.



Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapan Cimbom, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte şu ana kadar taraftarını mutlu edecek sonuçlar aldı. Aslan topladığı 33 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alıyor. Galatasaray'da ocak ayına girilmesiyle birlikte gözler bir yandan da transfere çevrildi.



Sarı kırmızılılar kış transfer döneminde nokta atışı hamleler yapmak istiyor. Aslan, kadroya yapılacak takviyelerle birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, transfer istediği bölgeleri yönetime iletmişti.



Sarı kırmızılı idareciler de bu doğrultuda harekete geçti. Cimbom'un gizli yürüttüğü transfer operasyonuna dair flaş bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili transfer haberini Belçika basını duyurdu.



DODI'Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR



Voetbalkrant'ta yer alan bilgiye göre Galatasaray, aradığı hücum oyuncusunu buldu. Sarı kırmızılıların, Herta Berlin forması giyen Dodi Lukebakio'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Haberde, Belçikalı sağ kanatla Everton ve Benfica'nın da ilgilendiği vurgulandı. Birçok talibi olan 25 yaşındaki hücum oyuncusunun güzel bir transfer yapabileceği aktarıldı.



8 GOL 3 ASİST YAPTI



Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 17 maça çıktı. Lukebakio bu maçlarda 8 gol attı. Ayrıca 3 de asist kaydetti.



1.87 boyundaki oyuncu ile ilgili 'Ne kadar iyi performans gösterse de Belçika Milli Takım'ına seçilemedi' yorumları yapılmıştı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Lukebakio'nun, Herta Berlin ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.



20 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ



Alman temsilcisi, Lukebakio'yu 2019 yılında Watford'dan 20 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Demokratik Kongolu oyuncu kariyerinde Wolfsburg, Anderlecht, Charleroi, F. Düsseldorf ve Toulouse gibi takımlarda da forma giymişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ