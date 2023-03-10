Galatasaray'a Almanya'dan 18'lik orta saha!

Bu sezon transferde önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı hamleler için de şimdiden çalışmalara başladı.



Sarı kırmızılılar, takıma tecrübeli isimlerin yanı sıra genç yetenekler de kazandırmanın peşinde... Sarı-Kırmızılılar, 10 numara bölgesi için genç bir yıldızı listesine ekledi. Yönetim, Almanya Ligi ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Muhammed Damar'ı gözüne kestirdi.



Genç yıldızı büyük bir potansiyel olarak gören Galatasaray Yönetimi'nin sezon sonunda Alman ekibiyle masaya oturması ve transferi sonlandırması bekleniyor.



YENİ MESUT ÖZİL!



Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro. Almanya U19 Milli Takımı'nda 5 kez forma giyen ve 5 gol atan genç yetenek son dönemdeki performansıyla adından söz ettiriyor.



Almanlar'ın da adeta üzerine titrediği genç yıldız için TFF'nin de harekete geçmesi bekleniyor. Muhammed Damar A Milli Takım için ülke tercihini henüz yapmış değil. Hoffenheim'ın Frankfurt'tan 500 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Muhammed Damar, Alman basınında bir dönem "Yeni Mesut Özil" olarak lanse edildi.





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