Galatasaray'a Alex Sandro'dan kötü haber!

Galatasaray'ın da sol bek alternatiflerinden biri olan Alex Sandro, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Alex Sandro'dan kötü haber!
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06 Temmuz 2023 09:38
Sol bek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'tan Brezilyalı Alex Sandro'dan umduğu yanıtı alamadı.

İtalyan basını, Juventus'un kadroda düşünmediği 32 yaşındaki başarılı futbolcunun Suudi Arabistan gelen teklifleri de reddettiğini ve Premier Lig'de oynamak istediğini yazdı.

Juventus ile 1 yıl daha kontratı bulunan Alex Sandro'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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