Galatasaray'a Ada'dan forvet adayı

Galatasaray, forvet transferi için Middlesbrough'da forma giyen Chuba Akpom'u listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a Ada'dan forvet adayı
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14 Mayıs 2023 12:58
Galatasaray'da Avrupa piyasasında kulüpleri ile henüz sözleşmesini uzatmayan ve sezon sonunda boşa çıkacak yıldızlar listeye alınıyor.

Lyon'dan Dembele ile uzun süredir ilgilenen Galatasaray'ın radarına İngiltere'den Chuba Akpom takıldı.

Championship ekibi Middlesbrough'da forma giyen Akpom bu sezon 40 maça çıkarken, 29 gol-2 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Nijerya asıllı İngiliz forvet alt yaş kategorilerinde İngiltere milli formasını giymişti.

27 yaşındaki Akpom'la Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü teklif yapmaya hazırlanıyor.

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