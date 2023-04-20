Galatasaray'a 90 dakikada çılgın gelir!

45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda sezonun son 5 iç saha maçı için satışa çıkan paket biletler kısa sürede tükenmişti.



18 milyon TL'yi kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon kombinelerini de satışa sundu. Alanyaspor-Galatasaray maçının oynandığı sırada ilginç bir olay yaşandı.



Maç öncesi 3 bin 259 olan yenilenen koltuk sayısı, Alanya'da goller geldikçe artmaya başladı ve bir anda 3 bin 474 kombine sayısıyla birlikte yaklaşık 32 milyon TL hasılata ulaşıldı.



Ocak 2011'de açılan Aslantepe kombine yenileme rekorunu kırdı.



