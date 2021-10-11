Galatasaray'a 80 milyonluk müjde!

Galatasaray Yönetimi, cumartesi duyurmaya hazırlandığı yeni firma ile 5+5 yıllık anlaşma yapıp 80 milyon avroluk bir gelir elde edecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 80 milyonluk müjde!
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11 Ekim 2021 12:12
Galatasaray, önemli bir anlaşmanın eşiğinde. Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray Kulübü bir süredir yeni sponsorluk için görüşme halindeydi. Bizzat Başkan Burak Elmas'ın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiği ve yeni sponsor firmanın isminin cumartesi günü yapılacak mali genel kurulda açıklanabileceği öğrenildi.

YABANCI FİRMA ÖNDE

Yönetim bu konuda ser verip sır vermezken bir havayolu ve bir de e-Ticaret firmasıyla pazarlıklar devam ediyordu. Son dönemde ise yabancı bir hava yolu firmasının devreye girdiği ve çok cazip bir öneride bulunduğu öne sürüldü. Firmanın adı gibi rakamlar da sır gibi saklanırken kulislerde anlaşmanın 5+5 yıllık olacağı kasaya 80 milyon avro gibi bir rakam gireceği konuşuluyor.


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