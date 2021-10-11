Galatasaray'a 80 milyonluk müjde!

Galatasaray, önemli bir anlaşmanın eşiğinde. Türk Telekom ile stadın isim sponsorluğu anlaşması geçtiğimiz günlerde sona eren Galatasaray Kulübü bir süredir yeni sponsorluk için görüşme halindeydi. Bizzat Başkan Burak Elmas'ın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiği ve yeni sponsor firmanın isminin cumartesi günü yapılacak mali genel kurulda açıklanabileceği öğrenildi.



YABANCI FİRMA ÖNDE



Yönetim bu konuda ser verip sır vermezken bir havayolu ve bir de e-Ticaret firmasıyla pazarlıklar devam ediyordu. Son dönemde ise yabancı bir hava yolu firmasının devreye girdiği ve çok cazip bir öneride bulunduğu öne sürüldü. Firmanın adı gibi rakamlar da sır gibi saklanırken kulislerde anlaşmanın 5+5 yıllık olacağı kasaya 80 milyon avro gibi bir rakam gireceği konuşuluyor.



