Galatasaray'a 580 Milyon TL'lik dev gelir

Galatasaray, bu sezon yaptığı 4 sponsorluk anlaşmasından 580 Milyon TL gelir elde edecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 580 Milyon TL'lik dev gelir
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13 Temmuz 2023 08:59
Galatasaray 2023-24 sezonuna güçlü sponsorluk anlaşmaları ile giriyor.

580 MİLYON TL

Sarı kırmızılılar; forma göğüs sponsorluğu için Sixt rent a car (195 milyon TL), stat isim sponsorluğu için Rams Global (213.6 milyon TL), enerji ve Avrupa maçlarındaki forma göğüs sponsorluğu için Socar (5 milyon Euro -144 milyon TL), sağlık sponsorluğu için Medicana (32 milyon TL) ile işbirliğine giderken bu anlaşmalardan kulüp yaklaşık 580 milyon TL gelir elde edecek.

"HEDEF 50 MİLYON DOLAR"

Yönetici Levent Yaz da çarşamba günü yapılan divan kurulu toplantısında "26 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yaptık. Hedef 45-50 milyon dolar" dedi.

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