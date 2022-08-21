Galatasaray'a 3. Norveçli: Elyounoussi

Kerem ve Yunus'un kötü sezon başlangıcı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için girişimlere hız veren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Sarı- Kırmızılılar, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Muhammed Elyounoussi için harekete geçti.Alınan bilgilere göre yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli yıldızın kulübü ve menajeriyle temasa geçti. Galatasaray'ın iki Norveçli oyuncusu Midtsjö ve Omar'ın da bu transfer için devreye girdiği ve vatandaşları Elyounoussi'yle görüşme yaptığı belirlendi. 2018 yılında Basel'den 18 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu ardından iki sezon boyunca Celtic'te kiralık oynadı. Geçen sezon Southampton formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Elyounoussi, Premier Lig'de 30 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.Bu sezon 3 maçta sadece 61 dakika süre alabilen Norveçli yıldızın Avusturyalı teknik direktör Ralph Hasenhüttl ile sorunlar yaşadığı öne sürülüyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Muhammed Elyounoussi, Norveç milli takımının formasıyla 45 maçta görev alıp rakip ağlara 9 gol bıraktı.