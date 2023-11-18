Galatasaray'a 270 dakikada 17.2 milyon euro

Galatasaray'ın, kasım-aralık fikstüründe çıkacağı 9 maçtan 3'ü sarı kırmızılı kulübün kasasını doldurabilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 270 dakikada 17.2 milyon euro
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18 Kasım 2023 10:56
Galatasaray, kasım-aralık fikstüründe dokuz önemli maça çıkacak. Bunlar arasında Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynanacak derbi de var. Fakat üç maçın diğerlerinden farklı anlamları olacak.

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde önce Manchester United ardından Kopenhag ile mücadele edecek. Alınacak sonuçlarla son 16 turunun kapıları açılacak. Ayrıca Fenerbahçe ile Süper Kupa maçının da oynanacak.

17.2 MİLYON EURO KAZANABİLİR

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki iki maçı da kazanırsa maç primi olarak 5 milyon 600 bin Euro elde edecek. Bu, aynı zamanda son 16 turu demek ve ödülü de 9 milyon 600 bin Euro.

Süper Kupa'yı kazanan takıma ise 2 milyon Euro 'bonus' ödenecek. Üç galibiyetle, sadece prestij kazanılmayacak; kasaya 17.2 milyon Euro yani güncel kurla 536 milyon TL girecek.



 
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