Galatasaray'a 270 dakikada 17.2 milyon euro

, kasım-aralık fikstüründe dokuz önemli maça çıkacak. Bunlar arasında Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynanacak derbi de var. Fakat üç maçın diğerlerinden farklı anlamları olacak.Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde önce Manchester United ardından Kopenhag ile mücadele edecek. Alınacak sonuçlarla son 16 turunun kapıları açılacak. Ayrıca Fenerbahçe ile Süper Kupa maçının da oynanacak.Galatasaray, Devler Ligi'ndeki iki maçı da kazanırsa maç primi olarakelde edecek. Bu, aynı zamanda son 16 turu demek ve ödülü deSüper Kupa'yı kazanan takıma ise 2 milyon Euro 'bonus' ödenecek. Üç galibiyetle, sadece prestij kazanılmayacak; kasayayani güncel kurlagirecek.