Galatasaray'a 240 milyonluk katkı

G.Saray yönetimi bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Diğer taraftan ise kulübe yeni mali kaynaklar yaratmak ve eldeki imkânlardan daha iyi gelir elde etmek adına çalışmalarını sürdürüyor.



Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey'in Columbus projesi için çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Sabah'ın haberine göre; Ocak ayında G.Saray'a tam 240 milyon TL'lik katkı gelecek.



10 milyon TL'lik reklam ve planlama yatırımı yapılan proje ile birlikte 240 milyon TL kasaya girecek.



Özgörkey'in görevinden alındığı iddiaları dolaşıyordu. Bu iddialar ortaya çıksa da başkan Özbek, dijital ve mağazacılıktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Özgörkey'in katkısından bir hayli mutlu.



525 MİLYONLUK MAĞAZACILIK CİROSU



Aralık sonuna kadar mağazacılık cirosunun 525 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Şimdiye kadar 75 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması sağlandı.



Başkan Özbek bunu daha da artırmak adına Sportif İşbirliği Komitesi'ni kurdu. Başında Niyazi Yelkencioğlu'nun olduğu komitede Erden Timur, Mehmet Cibara, Eray Yazgan, Can Natan, Levent Yaz ve İbrahim Hatipoğlu var. Ayrıca Naci Cansun da profesyonel çalışan olarak görev alıyor.



KEMERBURGAZ'DA NERDEN NEREYE



Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un 300 milyon TL kulübe destek olacağı haberlerinin ise gerçeği bambaşka. Ortada böyle bir nakit para yok. Ancak Erden Timur ilk olarak Mecidiyeköy'de rezidansa dönüştürülen binanın 150 milyon TL'lik iç yapım ihtiyaçlarını kulübe bırakmadan kendisi karşıladı. Timur'un 150 milyon TL'lik bir diğer desteği ise Kemerburgaz'a olacak.



Yeni yapılacak tesislerin demir ve çimento tedarikleri başta olmak üzere inşaat ihtiyaçlarını da Erden Timur karşılayacak.



