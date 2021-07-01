Galatasaray'a 23 milyon liralık kötü haber!

Galatasaray yönetimi vergi borçları sorunu ile karşılaştı. Yönetim kurulunun ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'a 23 milyon liralık kötü haber!
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01 Temmuz 2021 11:05
Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan her geçen gün yeni bir kötü sürpriz ile karşılaşıyor.

Futbolcuların ödenmeyen ücretleri nedeniyle ilk etapta borçsuzluk kağıdını almaya çalışan yönetim bu sorunu ortadan kaldırdı ve rahatladı.

Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu kez de vergi borçları sorunu ile karşılaştı. Konuyla ilgili çalışmalara başlayan yönetim kurulunun ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi.

Bu paranın kısa sürede ödeneceği ve sorunun çözüleceği aktarıldı.


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