Galatasaray'a 20'lik Viking!

Galatasaray ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Cimbom birkaç bölgeye transfer yapmak istiyor.Takvim'in haberine göre Aslan'da gündeme gelen son isim Norveç Ligi ekiplerinden Odds forması giyen Filip Rönningen Jörgensen oldu.20 yaşındaki ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Jörgensen'in güncel piyasa değeri 1.1 milyon Euro. Genç oyuncu, altyapısından yetiştiği Odds'ta bu sezon 31 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.Oyuncu, kariyerinde 98 karşılaşmada görev aldı. Norveçli orta saha 8 gol ve 5 asistle 13 gole katkıda bulundu. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.Sarı-kırmızılılar, İskandinav ülkelerinden transfer ettiği oyunculardan verim aldığı için bu transferi de çok önemsiyor.Bilindiği gibi Galatasaray'ın kadrosunda Danimarkalı Nelsson, Ross ve Norveçli orta saha Midtsjö yer alıyor.Cimbom sezon başında orta sahanın merkezine Torreira ve Midtsjö dışında Oliveira ile Mata'yı transfer etmişti.Aslan'ın transfer etmek istediği Norveçli genç yıldız Jörgensen, fizik gücünün yanı sıra iyi bir tekniğe sahip.