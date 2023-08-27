Bu sezon ardı ardına önemli yıldızları kadrosuna katanhedefte artık stoper vevar. Nicolas Dominguz, Ndombele ve Veratti derken gündeme bu kez Fransa'dan genç, gelecek vadeden bir isim geldi.Fransa Lig 1 ekiplerindenforması giyenmerkez orta sahamenajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübününbeklentisi var.Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıylavede ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diarra'nın Galatasaray'a transfer olması halinde kontenjandan kadroda yer alabilir.2 sezon önce Strasbourg ile A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.Fransa alt yaş gruplarında 11 kez milli olan genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi. Asıl mevkisi 6 numara olan Diarra merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.