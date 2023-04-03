Galatasaray'a 166 milyon TL'lik şifa

Adana Demirspor maçı öncesinde takımın birikmiş borçları ödendi. 8 milyon Euro'luk (166 milyon TL) takviye sonrasında herkesin keyfi yerine geldi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 166 milyon TL'lik şifa
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03 Nisan 2023 10:14
Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyup puan farkını sürdürürken, kalan 9 maç öncesinde keyifler de yerinde. Nisan ayı içerisinde toplam 400 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray yönetimi, öncelik hakkını futbol takımına verdi.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı oyuncuların birikmiş alacaklarını Adana Demirspor maçı öncesinde kapadı ve adeta doping etkisi yaptı. Başkan Dursun Özbek tam 8 milyon Euro (Yaklaşık 166 milyon TL) ödeme yaptı. Bu durum Florya'da morallerin de yerine gelmesini sağladı.

Nisan ayı maaşını erkenden alan sarıkırmızılı futbolcular, kafaları rahat şekilde çıktıkları Adana Demirspor maçını kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı. 

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