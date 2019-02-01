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Galatasaray, 8'li final etabına yükseldi

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda DVTK'yi 69-65 mağlup ederek 8'li final etabına yükseldi.

Kaynak: AA
Galatasaray, 8'li final etabına yükseldi
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01 Şubat 2019 00:45
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK'yi 69-65 yenerek tur atladı. 

Miskolc kentindeki Generali Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-17 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-36 önde gitti. 

Son periyoda 54-52 üstün giren Galatasaray, salondan 69-65 galip ayrıldı. 

Turun ilk maçını da 77-76 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final etabına yükseldi. Galatasaray bu turda  BLMA-Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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