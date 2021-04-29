Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve zirvede takibini sürdürdü.Pozisyon açısından oldukça kısır geçen mücadelede Konyaspor'un kaleyi bulan isabetli şutu çıkmazken, Galatasaray ise 4 isabet bulabildi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.Bu sonucun ardından son 4 maçının 3'ünden galibiyetle ayrılan 3. sıradaki Galatasaray, 72 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer aldı. 6 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 42 puanda kaldı.Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Karagümrük'ü konuk edecek.78 Puan - Beşiktaş72 Puan - Galatasaray72 Puan - Fenerbahçe64 Puan - Trabzonspor* Trabzonspor'un 37, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 36, Fenerbahçe'nin ise 35 maçı bulunmaktadır.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan lig maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.Türk Telekom Stadı'nda Konya temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Marcelo Saracchi, Arda Turan ve Sofiane Feghouli yer aldı.Ligin 37. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Emre Akbaba, teknik direktör Fatih Terim tarafından yedeğe çekildi. Tecrübeli teknik adam, Emre'nin yerine Antalyaspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek 1-0'lık galibiyeti getiren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'i görevlendirdi.Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 3 Süper Lig maçının ardından kadroya girdi.Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve çalışmalara maskeyle devam eden tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroya alınmadı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ibrahim Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Ismael Diomande, Jesse Sekidika, Amar Rahmanovic, Levan Shengelia ve Artem Kravets 11'i ile çıktı.Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, İsmail Güven, Faruku Miya, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Erdon Daci yer aldı.İlhan Palut, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ile Nejc Skubic'ten kart cezaları nedeniyle yararlanamadı. Palut, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti.Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Adil Demirbağ, Kravets, Barış Yardımcı, Diomande ve Rahmanovic'i görevlendirdi.Ara transfer döneminde Konyaspor'a kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusu Jesse Sekidika, ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten ve 6 Süper Lig maçında 1 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki Sekidika, Türk Telekom Stadı'na yeşil-beyazlı formayla adım attı.Müsabakanın ilk yarısında iki takımdan tek isabetli şut geldi.İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmadaki ilk isabetli şutu, 45+1. dakikada Galatasaraylı Gedson Fernandes çekti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti.Tecrübeli teknik adam, ilk yarıda etkili olamayan takımından Emre Kılınç, Mustafa Muhammed ve Oghenekaro Etebo'yu kenara aldı. Terim, bu oyuncuların yerine Emre Akbaba, Ryan Babel ve Taylan Antalyalı'yı sahaya sürdü.Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Radamel Falcao, Süper Lig'de 4 maç sonra forma giydi.Son olarak ligin 32. haftasındaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayan Falcao, 34. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında kadroda olmasına rağmen süre almadı. Karagümrük müsabakasından sonra antrenmanda sakatlanan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında kadroya alınmadı.Konyaspor mücadelesine yedeklerde başlayan Falcao, maçın 76. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi. Falcao, yüzündeki kırık nedeniyle maskeyle mücadele e36. dakikada Etebo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Şener Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Dervişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.45+1. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk dibinden topu kornere çeldi.47. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.70. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü. Konyaspor savunması sonrasında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.79. dakikada soldan ceza sahasına giren Guilherme'nin yerden ortasında kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Cikalleshi yetişemeyince konuk takım net bir fırsattan yararlanamadı.87. dakikada sarı-kırmızılı takım golü buldu. Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle önledi. Yeşil-beyazlı takımın kalecisinden dönen topu takip eden Emre Akbaba, altıpastan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-090. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram, çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Sehic'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak kornere gitti.Türk TelekomCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMuslera, Şener Özbayraklı (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Falcao), Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed (Dk. 46 Babel)Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 83 Volkan Fındıklı), Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande (Dk. 72 Musa Çağıran), Sekidika, Rahmanovic, Shengelia (Dk. 72 Bytyqi), Kravets (Dk. 54 Cikalleshi)Dk. 87 Emre Akbaba (Galatasaray)Dk. 20 Kravets, Dk. 73 Barış Yardımcı (İttifak Holding Konyaspor)