Galatasaray, 7'de 7 yaptı!

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
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Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın