Galatasaray, 7'de 7 yaptı!

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray, 7'de 7 yaptı!
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23 Şubat 2020 23:37
Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

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