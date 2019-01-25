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Galatasaray 7 verdi, Sparta Prag direniyor

Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için görüşen sarı-kırmızılılar, Çek kulübüyle temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray 7 verdi, Sparta Prag direniyor
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25 Ocak 2019 10:25
Golcü transferinde önceliği Caicedo ve Alan olan Galatasaray, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Daha önce Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için görüşen sarı-kırmızılılar, Çek kulübüyle temaslarını sürdürüyor.

21 yaşındaki Ganalı'ya imza attırmayı hedefleyen Aslan, bu transferde 7 milyon euro'yu gözden çıkardı. Bu paranın yarısının peşin, yarısının da taksitli ödenmek istediği Prag'a iletildi.

Sparta Prag ise Galatasaray'dan 10 milyon euro ederken, sarı-kırmızılılar ise bu rakamlara çıkmayı düşünmüyor

PRAG'DA 1 MİLYON EURO KAZANIYOR

Ganalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi adına kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gittiği belirtildi. Prag'dan 1 milyon euro kazanan oyuncuya G.Saray'ın yıllık 1.4 milyon eurodan kontrat önerdiği ve Tetteh'in de transferin olması adına 4.5 yıl boyunca kendisine sunulan imkanlarda indirime gidip Çekya ekibine yapılan teklifin yükseltilmesini istediği öğrenildi.

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