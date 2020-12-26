Galatasaray 61 gün sonra Falcao'ya kavuştu

Galatasaray, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya uzun bir aranın ardından kavuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 61 gün sonra Falcao'ya kavuştu
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26 Aralık 2020 10:21
Galatasaray'ın zorlu Trabzonspor karşılaşmasında Mbaye Diagne'den faydalanamayacak olması nedeniyle ileri uçta Oğulcan Çağlayan görev alacak. Esasen sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Radamel Falcao da bu maçın kadrosunda yer alacak.

Lakin 61 gündür sahalardan uzak kalan, maç ve antrenman eksikliği bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu büyük olasılıkla bugün yedek soyunacak. Fatih Terim'in bu nedenle ileri uçta, esas mevkii sağ açık olan Oğulcan Çağlayan'a forma vermesi bekleniyor.

Devre arasında takımdan ayrılması söz konusu olan Falcao ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanılacak.






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