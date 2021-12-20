Galatasaray, 6 eksikle Adana'ya gidiyor

Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu açıklandı.
Uzun süreli sakat olan Omar Elabdellaoui dışında 6 isim bulunmuyor. Muslera, Luyindama, Arda Turan, Mbaye Diagne ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Gustavo Assunçao da sakatlıklığı olmamasına karşın kadroya alınmadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Uzun süreli sakat olan Omar Elabdellaoui dışında 6 isim bulunmuyor. Muslera, Luyindama, Arda Turan, Mbaye Diagne ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Gustavo Assunçao da sakatlıklığı olmamasına karşın kadroya alınmadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: