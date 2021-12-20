Galatasaray, 6 eksikle Adana'ya gidiyor

Galatasaray, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda 6 eksik bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, 6 eksikle Adana'ya gidiyor
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20 Aralık 2021 14:54
Galatasaray'ın Adana Demirspor kamp kadrosu açıklandı.

Uzun süreli sakat olan Omar Elabdellaoui dışında 6 isim bulunmuyor. Muslera, Luyindama, Arda Turan, Mbaye Diagne ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Gustavo Assunçao da sakatlıklığı olmamasına karşın kadroya alınmadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:





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