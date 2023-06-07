Galatasaray, 500 milyon TL arıyor!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi sıcak para arayışına girdi. Galatasaray'ın 30 Haziran'a kadar birçok önemli ödemeyi yapması gerekiyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Galatasaray'da hem mevcut futbol takımının haziran maaşları, hem de eski oyuncular ve profesyonel çalışanların gecikmiş ödemeleri için yaklaşık 500 milyon liraya ihtiyaç var.
Ayrıca 2022-2023 yaz transfer ve ara transfer dönemlerinde takıma katılan oyuncuların taksit ödemeleri de için ayrıca bir kaynak bulunması için çalışmalar sürüyor.
30 HAZİRAN'A KADAR BU ÖDEMELER YAPILMALI
Galatasaray, son dönemde UEFA ve CAS nezdinde birçok davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 30 Haziran tarihine kadar Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon Euro, Erick Pulgar için ise 450 bin Euro ödeme yapmak zorunda kalacak. Eğer bu ödemeler gerçekleşmezse önümüzdeki yaz transfer döneminde transfer yasağıyla karşılaşılacak.
YENİ TRANSFERLER İÇİN DE PARA ARANIYOR
Bir diğer yandan da Galatasaray, yeni sezon transferleri için de kaynak oluşturmaya çalışıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve turnuvaya İkinci Eleme Turu'ndan katılacak olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurarak grup aşamasına kalmak istiyor. Bu sebeple uzun bir transfer listesiyle çalışmalara başlayan Galatasaray'da yeni transferler için de para aranıyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Galatasaray'da hem mevcut futbol takımının haziran maaşları, hem de eski oyuncular ve profesyonel çalışanların gecikmiş ödemeleri için yaklaşık 500 milyon liraya ihtiyaç var.
Ayrıca 2022-2023 yaz transfer ve ara transfer dönemlerinde takıma katılan oyuncuların taksit ödemeleri de için ayrıca bir kaynak bulunması için çalışmalar sürüyor.
30 HAZİRAN'A KADAR BU ÖDEMELER YAPILMALI
Galatasaray, son dönemde UEFA ve CAS nezdinde birçok davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, 30 Haziran tarihine kadar Domenec Torrent ve ekibine 2.6 milyon Euro, Erick Pulgar için ise 450 bin Euro ödeme yapmak zorunda kalacak. Eğer bu ödemeler gerçekleşmezse önümüzdeki yaz transfer döneminde transfer yasağıyla karşılaşılacak.
YENİ TRANSFERLER İÇİN DE PARA ARANIYOR
Bir diğer yandan da Galatasaray, yeni sezon transferleri için de kaynak oluşturmaya çalışıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve turnuvaya İkinci Eleme Turu'ndan katılacak olan Galatasaray, güçlü bir kadro kurarak grup aşamasına kalmak istiyor. Bu sebeple uzun bir transfer listesiyle çalışmalara başlayan Galatasaray'da yeni transferler için de para aranıyor.
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